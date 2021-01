Cantora do Garantido, Roci Mendonça morre de Covid-19

Grávida do primeiro filho, ela chegou a fazer uma cesariana de emergência; bebê – prematuro – está na UTI.

Uma das mais belas vozes femininas do Amazonas, a cantora Roci Mendonça, backing vocal do Garantido, faleceu no final da noite deste sábado (9), vítima da Covid-19.

Roci estava internada desde o final de dezembro em um hospital de Manaus. Grávida do primeiro filho, ela precisou ser submetida a uma cirurgia de emergência para que a criança nascesse. O bebê está na UTI neonatal. Na sexta-feira, Roci chegou a sofrer três paradas cardíacas, mas foi reanimada pela equipe médica. Neste sábado, porém, ela não resistiu.

A cantora ganhou destaque nos últimos anos como backing vocal do bumbá vermelho e branco, participando das gravações de CDs e das apresentações na arena do Bumbódromo. Em 2019, chegou a interpretar a toada Rosas Vermelhas ao lado de Márcia Siqueira e Naiandra Amorim, tomando o protagonismo da cena.

Roci Mendonça faleceu na mesma semana que outro artista do Garantido, o compositor Rafael Marupiara, que faleceu no último dia 7. O levantador do Garantido, David Assayag, também está hospitalizado, na UTI, em tratamento contra a Covid-19.

