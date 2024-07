Ministério da Saúde lança edital do Mais Médicos com 3.184 vagas; veja número por cidade

Mais Médicos Para o Brasil — Foto: André Ávila / Agência RBS

Oportunidades estão disponíveis em mais de 1.500 municípios brasileiros. Médicos formados no Brasil e no exterior podem participar da seleção.

O Ministério da Saúde lançou nesta segunda-feira (1º) um novo edital do Mais Médicos. Ao todo, foram disponibilizadas 3.184 vagas em mais de 1.500 cidades brasileiras. Veja a relação de vagas por cidade mais abaixo.

As inscrições começam às 7h de terça-feira (2) e vão até as 18h de sábado (6). Do total de vagas, 20% são reservadas para grupos étnico-raciais, e 9% para pessoas com deficiência.

Podem participar da seleção os seguintes profissionais:

médicos formados em universidades brasileiras ou com diplomas revalidados no Brasil, com registro no Conselho Regional de Medicina (CRM);

médicos brasileiros com habilitação para exercer a profissão no exterior;

médicos estrangeiros com habilitação para exercer a profissão no exterior.

No caso dos médicos estrangeiros, o Ministério da Saúde exige que o profissional tenha conhecimento em língua portuguesa, além das regras de organização do Sistema Único de Saúde (SUS).

Segundo o edital, todos os candidatos devem estar com a situação regular na esfera criminal da Justiça nos últimos seis meses. No caso dos médicos brasileiros, também é necessário estar em dia com a Justiça Eleitoral.

O governo informou que, com o novo edital, o país terá 28 mil médicos atuando pelo programa.

Vagas

De acordo com o edital, São Paulo é o estado com o maior número de vagas: 457. Na sequência aparecem Rio Grande do Sul (276), Ceará (254), Bahia (246) e Paraná (233).

Clique no link e confira as vagas por cidade aqui

Fonte: g1 Pará com Portal do Holanda e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/07/2024/08:06:12

