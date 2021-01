É Série B! Remo garante acesso e sobe para a 2°divisão do Brasileirão

Resultados da quinta rodada colocam o Leão na Segundona com uma rodada de antecipação.| – (Foto:Samara Miranda / Remo)

Foram 13 anos de espera, mas a torcida azulina pode comemorar! O Clube do Remo está de volta a Série B do Campeonato Brasileiro e o acesso veio da melhor forma: a vitória por 1 a 0 sobre o Paysandu e o resultado do jogo entre Londrina-PR X Ypiranga-RS favoreceu o time remista que em 2021 vai atuar na Segundona.

No clássico deste domingo (10) válido pela 5ª rodada da 2ª fase do Campeonato Brasileiro da Série C, o Leão precisou da bola parada para vencer o seu terceiro clássico, em quatro disputados na Terceirona: Salatiel aproveitou o vacilo do goleiro Paulo Ricardo para marcar o gol da vitória.

Mais do que o retorno a Série B, a vitória remista veio em cima do maior rival que havia vencido os clássicos finais do Campeonato Paraense, quando o Papão acabou sendo campeão paraense e impedindo o tricampeonato do Leão.

A caminhada azulina até o acesso teve 11 vitórias, oito empates e quatro derrotas, com 27 gols marcados e 14 gols sofridos desde a primeira partida contra a Jacuipense-BA até o Re-Pa de hoje.

Mas a saga azulina na Série C ainda pode resultar em um possível bicampeonato brasileiro: para isso, o Remo precisa terminar em primeiro lugar na sua chave após o jogo contra o Londrina-PR, no próximo sábado (16), que dará ao time remista a possibilidade de disputar o título brasileiro em duas partidas.

A outra vaga na Série B do Grupo D ainda está indefinida, e todos os outros times, Paysandu, Londrina e Ypiranga ainda tem chances de conseguir o acesso.

