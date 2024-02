Capacitação gratuita promove práticas sobre empreendedorismo para paraenses

O curso será ministrado por Jun Takaha, consultor do Sebrae, e os interessados podem se inscrever até o dia 26 de fevereiro (Foto: Agência Brasil)

O curso será realizado no dia 27 de fevereiro, a partir das 18h, de forma online e ao vivo.

Em parceria com o Sebrae, a Academia Assaí oferece um curso voltado para empreendedores, visando fornecer dicas práticas sobre como o comportamento empreendedor influencia a maturidade dos negócios. Esse comportamento empreendedor é composto por uma combinação de mentalidade, atitude e habilidades que podem ser cultivadas e aplicadas tanto na carreira quanto nos empreendimentos.

O curso “Como Desenvolver um Comportamento Empreendedor” será realizado no dia 27 de fevereiro, a partir das 18h, de forma online e ao vivo em parceria com o Sebrae. Com duração de duas horas, a capacitação abordará temas como a identificação de oportunidades, a tomada de riscos estratégicos e aprimoramento de negócios existentes. O objetivo é oferecer formas práticas para o desenvolvimento do comportamento empreendedor e habilidades essenciais para aqueles que possuem um negócio.

O curso será ministrado por Jun Takaha, consultor do Sebrae, e os interessados podem se inscrever até o dia 26 de fevereiro através deste link. Todos os participantes que concluírem o curso receberão um certificado de participação.

Serviço:

Como Desenvolver um Comportamento Empreendedor

Data: 27 de fevereiro, das 18h às 20h

Inscrição: Até 26 de fevereiro no site academiaassai

