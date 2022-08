Carga de cigarros contrabandeados da China é apreendida pela PRF em Santarém (PA)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Após confirmação de que se tratavam de cigarros fabricados na China e sem qualquer documento que o autorizasse a portar e comercializar tais produtos, foi dada voz de prisão ao referido homem, sendo-lhe informados os seus direitos. Após, o homem foi encaminhado ileso para a Delegacia de Polícia Federal da cidade de Santarém-PA para as providências a serem tomadas pela autoridade plantonista. (Com informações da PRF / Portal Santarém).

You May Also Like