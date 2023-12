Carlos Alberto de Nóbrega é internado para retirar coágulo do cérebro

No mês passado, o humorista sofreu um acidente doméstico e precisou ser hospitalizado. Ele trincou uma costela e bateu a cabeça em decorrência da queda.

O humorista Carlos Alberto de Nóbrega, de 87 anos, voltou a ser internado nesta quinta-feira (14), no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo (SP). Ele vai passar por cirurgia cerebral para retirar um coágulo, detectado nos últimos exames. A operação será ainda hoje, às 18h.

Nas redes sociais, a filha do humorista, Maria Fernanda Nóbrega comentou a internação do pai: “Tá tudo bem com o meu pai. Ele caiu há um mês e o sangramento continuou. Os médicos acharam melhor operar, mas tá tudo bem”.

“Já sei que vou receber mensagens perguntando o porquê eu não fui para São Paulo. Meu pai pediu pra eu não ir e eu vou respeitar a vontade dele”, explicou.

Maria Fernanda fez o esclarecimento para o público entender a ausência ao lado do pai, mas ela disse que segue positiva. “Segunda-feira eu queria pegar o primeiro voo e ir, lógico, mas vou respeitar a vontade da pessoa e vou tentar fazer algo para me distrair durante o dia”, acrescentou.

Carlos Alberto de Nóbrega sofreu um acidente doméstico no início de novembro e precisou ser hospitalizado. O humorista trincou uma costela e bateu a cabeça em decorrência da queda.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/12/2023/21:09:03

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...