CPI do 8 de Janeiro: Coronel Naime apresenta atestado médico e não depõe sobre Atos Golpistas

A nova data para o comparecimento do militar ainda não foi divulgada (Foto:Rinaldo Morelli/CLDF)

A informação foi divulgada pelo gabinete da senadora Eliziane Gama (PSD-MA), relatora da comissão

Nesta segunda-feira (26), o coronel da Polícia Militar do Distrito Federal, Jorge Eduardo Naime Barreto, apresentou um atestado médico e não comparece à CPI dos Atos Golpistas do Congresso.

A informação foi divulgada pelo gabinete da senadora Eliziane Gama (PSD-MA), relatora da comissão. O presidente da CPI, deputado Arthur Maia (União Brasil-BA), informou a ela que, com o atestado, a reunião desta segunda da CPI será aberta e, na sequência, fechada, sem depoimentos. A nova data para o comparecimento do militar ainda não foi divulgada.

Naime era comandante do Departamento de Operações da Polícia Militar do Distrito Federal (PM-DF) e está preso devido à suspeita de negligência em sua atuação nos atos golpistas no dia 8 de janeiro.

O militar já havia garantido que poderia permanecer calado na oitiva. Ao Supremo Tribunal Federal (STF), a defesa do coronel questionou o fato de ele ter sido convocado pela CPI como testemunha, quando há a obrigação de dizer a verdade, e solicitou que a condição fosse alterada para investigado, quando é permitido o silêncio. Além disso, pediu para que ele não fosse obrigado a comparecer ao depoimento.

O coronel Naime foi preso em fevereiro pela Operação Lesa Pátria da PF. Naime saiu de folga poucos dias antes dos atos golpistas de 8 de janeiro e é investigado por participação nos eventos. Ele teve a prisão preventiva decretada por risco de fuga e prejuízo às investigações. Naime comparecerá à CPMI com escolta policial e falará na condição de testemunha.

Fonte: O liberal Por: Jornal Folha do Progresso em 26/06/2023/17:22:35

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...