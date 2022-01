Carreta carregada com ureia tomba na BR-163 em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O acidente gerou interdição de uma pista e a polícia militar auxiliou na sinalização do local e o tráfego ficou interditado em meia pista. Equipes trabalham no destombamento da carreta.

(Fotos: Jornal Folha do Progresso) – Uma carreta, carregada com ureia tombou na rodovia federal, nas proximidades da cidade de Novo Progresso no final da tarde desta quinta-feira, 20 de janeiro de 2022.

