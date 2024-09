Carreta com contêiner tomba e esmaga carro em rua de Manaus

Carreta tombou e esmagou carro na Zona Sul de Manaus. — Foto: Raimundo Cardoso/Rede Amazônica

Motorista do carro morreu no acidente, e o condutor da carreta fugiu do local, conforme o Corpo de Bombeiros. O trânsito na região foi alterado e está sendo monitorado pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana.

Uma carreta carregada com um contêiner tombou e esmagou um carro na rua Desembargador Felismino Soares, no bairro Colônia Oliveira Machado, Zona Sul de Manaus, na tarde desta terça-feira (3). O Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, confirmou que o motorista do carro morreu no acidente.

O acidente ocorreu no início da tarde, próximo ao Porto Chibatão, enquanto ambos os veículos estavam na via. Câmeras de segurança da região capturaram o momento em que o carro foi esmagado.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 14h40 para atender à ocorrência. Foram enviados 19 bombeiros e cinco viaturas ao local. A área do acidente foi isolada, e o contêiner foi removido com o auxílio de um guincho.

Em seguida, os bombeiros iniciaram o processo de desencarceramento da vítima, que conduzia o carro de passeio. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para remover o corpo. Já o motorista da carreta fugiu do local após o acidente.

Também estiveram presentes na ocorrência policiais militares, agentes do Departamento de Perícia Técnica Científica (DPTC), o Instituto de Mobilidade Urbana e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Desvio no trânsito

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), implementou desvios no trânsito após o acidente. Veja abaixo as mudanças.

Os motoristas que seguem pela Avenida Rodrigo Otávio em direção ao bairro Educandos devem seguir pela Avenida Presidente Kennedy. Aqueles que vêm do bairro Educandos ou áreas próximas também deverão acessar a Avenida Presidente Kennedy.

Além disso, os motoristas que trafegam pela Avenida Felismino Soares deverão seguir até a Rua Vista Alegre, passando pela Feira da Panair, Avenida Leopoldo Peres e, por fim, pela Avenida Presidente Kennedy.

