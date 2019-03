Acidente entre duas motos deixa um homem morto e outro ferido em Castelo de Sonhos- Vitima não foi identificada!

Colisão ocorreu na noite deste domingo (03) na rodovia BR 163.(Foto:Ilustrativa Divulgação Internet)

Um homem morreu e outro ficou gravemente ferido após uma colisão entre duas motos na rodovia BR 163 nas proximidades do distrito de Castelo de Sonhos, município de Altamira.

Os motociclistas estavam sozinhos no veículo quando ocorreu a colisão. A Policia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado onde foi constatado o óbito do motociclista que não teve identidade identificada.

Conforme divulgou a Policia Militar de Castelo de Sonhos “Carlos Degou Dias da silva”, pilotava a Moto XR 200 branca, colidiu com outra motocicleta, uma Bros preta, que até o momento o condutor não foi identificado e veio a óbito logo depois. Carlos Degou teve fratura exposta na perna e teve que sair pra outra cidade em busca de atendimento médico especializado.

O fato ocorreu a 10 km deste Distrito, sentido Novo Progresso, por volta de 20h00 do dia 03/02/2019, neste Domingo. O cidadão que pilotava a Bros preta, seu corpo está na funerária local de Castelo e até o momento o mesmo não foi identificado… ninguém apareceu para reclamar o corpo.

Por: JORNAL FOLHA DO PROGRESSO COM INFORMAÇÕES DA POLICIA MILITAR DE CASTELO DE SONHOS

