Carro atropela policiais no Tororó e foge em alta velocidade; veja vídeo

Registros de uma câmera de segurança localizada no bairro do Tororó, em Salvador, flagraram a audácia de um motorista em atropelar policiais militares que trafegavam, à bordo de motocicletas, por uma via da região. O flagra aconteceu nesta segunda-feira (6).

Na filmagem, é possível ver que os policiais pilotam as motos bem próximo ao veículo do autor do crime. É neste momento que o motorista avança e atropela os PMs. Ao dar ré para fugir, ele ainda chega a derrubar a moto de outro militar.

O BNews entrou em contato com a Polícia Militar para mais informações sobre o ocorrido. Por meio de nota, a corporação informou que policiais do Batalhão de Polícia de Pronto Emprego Operacional realizavam rondas na região “quando avistaram um homem em atitude suspeita conduzindo um carro”.

“Quando da ordem de parada dos pms, o motorista avançou com o veículo contra a guarnição, derrubando dois agentes e fugindo em seguida”, completou. Ainda de acordo com a PM, um militar ficou ferido e foi socorrido para uma unidade hospitalar, onde foi liberado após receber atendimento.

Carro atropela policiais no Tororó e foge em alta velocidade

