Dono de escola é executado por homem vestido de gari

Uma equipe do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves foi acionada, assim como policiais da Divisão de Homicídios da Polícia Civil que iniciaram as investigações.

Luciano estava dentro da escola de educação infantil quando um homem – trajando um uniforme de gari e com uma mochila preta nas costas – invadiu o local e efetuou quatro tiros contra a vítima, de acordo com a polícia.

Um homem foi executado a tiros em Marabá, no sudeste paraense, na noite da última segunda-feira (29). A vítima, identificada como Luciano da Conceição Bispo, de 24 anos, que era dono de uma escola particular, foi assassinado dentro da unidade de ensino.

