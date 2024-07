Com 114 voos extras, Aeroporto Internacional de Belém espera movimentação 29% maior em julho

Foto: Patrícia Lanini. Divulgação NOA Airports

Mais de 440 mil passageiros são esperados no principal aeroporto da região Norte durante o período.

Sob a gestão da Norte da Amazônia Airports (NOA), o Aeroporto Internacional de Belém espera receber incremento significativo na movimentação de passageiros durante o mês de julho.

Entre os mais de 2.900 voos previstos para o período, incluindo 114 operações extras, a expectativa é que o Aeroporto Júlio Cézar Ribeiro (Val de Cans) receba mais de 440 mil passageiros. O número é 29% maior em relação ao mesmo período em 2023, quando o registro foi de 343 mil viajantes, e deve marcar o melhor mês de julho da história do empreendimento. As estimativas positivas também se refletem no número de voos, com previsão de 17% mais viagens em comparação ao mesmo período de 2023.

Dentre os 114 voos adicionais, estão as operações da Azul e da Gol para cinco destinos no norte, nordeste e sudeste do Brasil, o que representa um acréscimo de 41,5 mil assentos nos voos que chegam e partem do Aeroporto Internacional de Belém.

No estado do Pará, a Gol Linhas Aéreas irá ofertar 34 voos a mais para o Aeroporto de Santarém às terças, quintas e domingos. Já no sudeste brasileiro, a companhia pretende realizar 38 ligações adicionais para o Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, às segundas, quartas, sextas e domingos, além de mais 8 voos para o Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, aos domingos.

Ampliando a conectividade para o estado de Minas Gerais, a Azul deve realizar 28 frequências extras para Belo Horizonte (Aeroporto de Confins) entre os dias 7 e 29 de julho. Já no nordeste do país, a companhia prevê 8 voos a mais para o Aeroporto de Fortaleza (CE) aos sábados.

Para Marco Migliorini, diretor-presidente da NOA Airports, o Aeroporto Internacional de Belém está mais qualificado para atender ao aumento da demanda durante o período de férias. “A expectativa é que tenhamos o melhor mês de julho da história do aeroporto, tanto em termos de movimentação de passageiros quanto de aeronaves. O aumento na oferta permitirá que mais turistas conheçam as maravilhas do estado do Pará, além de ampliar a conectividade da região com outros destinos brasileiros. Para elevar a experiência dos passageiros, temos investido em melhorias desde que assumimos a gestão do empreendimento, em setembro do ano passado, e os resultados já são notados pelos frequentadores, conforme apontam pesquisas monitoradas pela Anac”, avalia.

Além do aumento do fluxo para o mês de férias, o Aeroporto Internacional de Belém está sendo porta de entrada para eventos de grande relevância para a região, como a 76ª edição da Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), realizada de 07 a 13 de julho na Universidade Federal do Pará, além de reuniões do G20 entre os dias 9 e 12 de julho.

OPERAÇÕES

Atualmente, o Aeroporto Internacional de Belém – Val de Cans atende voos regulares para os seguintes destinos:

Sudeste e Centro Oeste:

Brasília (DF)

Belo Horizonte (MG)

Rio de Janeiro (RJ)

São Paulo (SP)

Campinas (SP)

Nordeste:

Recife (PE)

Natal (RN)

Fortaleza (CE)

São Luiz (MA)

Norte:

Boa Vista (RR)

Manaus (AM)

Macapá (AP)

Santarém (PA)

Altamira (PA)

Monte Dourado (PA)

Porto de Moz (PA)

Carajás (PA)

Marabá (PA)

Breves (PA)

Paragominas (PA)

Tucuruí (PA)

Salinópolis (PA)

Internacionais:

Paramaribo (Suriname)

Caiena (Guiana Francesa)

Fort Lauderdale (EUA)

Lisboa (Portugal)

Sobre a Norte da Amazônia Airports (NOA)

A Norte da Amazônia Airports (NOA), uma empresa marcada pelo DNA de liderança e eficiência da Dix Empreendimentos e da Socicam, é responsável pela operação dos aeroportos internacionais de Belém-PA e de Macapá-AP.

