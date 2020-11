Casa de candidato a prefeitura de Vitória do Xingu é alvejada por tiros

Tiros acertaram o carro que estava na garagem. — Foto: Reprodução/TV Liberal

Algumas balas atingiram o vidro traseiro do carro estacionado na garagem.

A casa do candidato à prefeitura do município de Vitória do Xingu, no sudeste do Pará, Marcio Viana Rocha foi alvejada na madrugada desta terça-feira (10). Segundo testemunhas um homem armado teria feito vários disparos. Algumas balas atingiram o vidro traseiro do carro estacionado na garagem.

Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia de Vitória do Xingu. A Polícia Civil investiga o caso para tentar identificar o autor dos disparos. Ninguém ficou ferido

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...