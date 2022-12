Prefeito de Belterra, no PA, anuncia que renunciará ao mandato no fim do ano

Anúncio foi feito durante reunião com lideranças comunitárias do município.

Prefeito de Belterra anuncia renúncia ao mandato.

Durante reunião promovida pela Federação da Flona Tapajós, o prefeito de Belterra, no oeste do Pará, anunciou que vai renunciar ao cargo para o qual foi reeleito em 2020. Jociclélio Macedo (União Brasil) disse que só fica no cargo até o fim de 2022. O momento do anúncio foi registrado em vídeo que circula nas redes sociais.

“Quero antecipar para os representantes de todas as comunidades da Federação da Flona, uma decisão que eu já tomei. A gente vai renunciar ao cargo de prefeito no fim deste ano. A gente vai abrir mão de dois anos de mandato para vice-prefeito Professor Ulisses, que eu tenho certeza que a maioria de vocês conhece, muitos de vocês foram ensinados por ele, e a prefeitura vai continuar em boas mãos”, disse o prefeito Jociclélio Macedo. Assista ao video clique AQUI



O prefeito disse ainda que está abrindo mão de dois anos de mandato para um projeto de 12 anos, contando com a eleição do Professor Ulisses em 2024, para a Prefeitura.

“Após esses dois anos de mandato que tem pela frente, tenho certeza que o professor Ulisses se elege para prefeito, então fecharíamos nosso projeto em 12 anos. Quero deixar a Prefeitura à disposição da nova diretoria da Federação para continuarmos a parceria para melhorar a vida de todos vocês que moram nessas comunidades que a gente tem que preservar e tem que valorizar”, destacou Macedo.

Durante sua fala aos líderes comunitários, Macedo disse que as comunidades da Floresta Nacional do tapajós nunca foram tão assistidas como nos últimos seis anos em que ele esteve à frente da gestão municipal, principalmente nas áreas de saúde e educação. E reconheceu que as estradas por vezes deixam a desejar. Mas disse que há um planejamento da Prefeitura para compra de maquinário novo e para uma parceria com a Federação para garantir a trafegabilidade nos principais acessos de todas as comunidades da Flona.

O prefeito de Belterra é médico de formação e deve se dedicar 100% à medicina a partir de janeiro de 2023.

Por:Jornal Folha do Progresso em 12/12/2022/07:05:53 a informação é do G1Santarém

