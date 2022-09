Estudante pula na frente de caminhão após sair da aula

Aluno da IFMT pula na frente de caminhão após sair da aula (Foto:Reprodução Agência da Notícia)

Luiz Henrique Paim Pereira, de 18 anos, tirou a própria vida ao se atirar na frente de um caminhão, na MT-235. O jovem era estudante de Agronomia.

O fato ocorreu próximo ao Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), campus Campo Novo do Parecis, onde a vítima estudava.

Conforme o condutor do caminhão, ele avistou o jovem caminhando muito próximo da pista e quando o veículo se aproximou ele pulou na frente do caminhão. O motorista ainda tentou desviar, mas não teve tempo.

De acordo com relatos, o estudante havia acabado de sair da IFMT.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local e constatou o óbito do jovem.

Servidores da IFMT e alunos ficaram chocados com a notícia e disseram que o rapaz não apresentava sinais de que tiraria a própria vida.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) e Polícia Judiciária Civil estiveram no local para investigar as circunstâncias do acidente.

Por:Jornal Folha do Progresso em 01/09/2022/08:05:53

