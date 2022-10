PRF prende homem condenado por tráfico de drogas em Rurópolis

PRF prende homem procurado por tráfico de drogas. — Foto: Divulgação

Prisão ocorreu durante fiscalização no km 701, da BR-163, em Rurópolis, no sudoeste do Pará.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu nesta quinta-feira (27) um homem procurado pela justiça por tráfico de drogas. A prisão ocorreu durante fiscalização no km 701, da BR-163, em Rurópolis, no sudoeste do Pará.

A equipe abordou um ônibus que saiu de Porto Alegre com destino a Santarém. Durante a entrevista e conferência dos documentos dos passageiros, foi detectado um mandado de prisão decorrente de sentença condenatória transitada em julgado em nome de um deles.

O mandado foi expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará em Itaituba. A legislação eleitoral estabelece que cinco dias antes do dia das eleições, eleitores não podem ser presos ou detidos.

Porém, nesse caso, se trata de cumprimento de sentença condenatória de crime inafiançável, não se aplicando portanto a referida restrição.

Após a prisão, o homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Rurópolis para a realização das medidas cabíveis. (Com informações do g1 Pará — Belém).

