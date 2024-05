Fábrica de bloquete de concreto é investigada por desvio de energia capaz de abastecer 100 casas no Pará

Fábrica de bloquete é investigada por desvio de energia capaz de abastecer 100 casas no interior do Pará — Foto: Divulgação

Proprietário do estabelecimento foi conduzido à delegacia. Na mesma região outros 400 casos de fraude semelhantes também foram registrados.

Uma fábrica de bloquete está sendo investigada pela Polícia Civil após suspeita de desvio de energia que seria capaz de abastecer cerca de 100 casas populares, em Anapu, região sudoeste do Pará.

A ação foi divulgada nesta sexta-feira (10) e levou em consideração a análise da Polícia Científica e da Equatorial Pará. O proprietário do estabelecimento foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos.

Segundo as investigações, o local já havia sido procurado para realizar negociações, entretanto, o desvio continuou sendo realizado.

A concessionária de energia do Pará informou que apenas no ano passado, mais de 400 casos de fraude semelhantes foram registrados na mesma região.

Esse tipo de ação é considerado crime, de acordo com o artigo 155, e pode gerar pena de um a quatro anos de reclusão, além de aplicação de multa.

O furto de energia pode ser denunciado para o disque denúncia da Polícia Civil, no número 181.

Fonte: g1 Paráe Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/05/2024/17:10:27

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...