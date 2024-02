Casal é preso em flagrante por furtar picanha, filé mignon e ovo de Páscoa em supermercado

Peças de carnes e ovos de Páscoa foram recuperados. (Foto: Reprodução/Segurança Presente)

Dupla furtou 56 peças de carne e ovos de Páscoa de um supermercado na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Um casal foi preso em flagrante na tarde de sábado (17) por furtar 56 peças de carne, ovos de Páscoa e outros produtos em um supermercado na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Segundo a equipe do Recreio Presente, que abordou os suspeitos após serem acionados pelo segurança do estabelecimento, o casal estava escondendo os produtos dentro de uma mala e os levando até o carro que estava no estacionamento.

Câmeras de segurança do supermercado flagraram a ação da dupla, que confessou o crime. Entre os itens furtados, estavam:

• 42 peças de picanha

• 8 peças de filé mignon

• 6 peças de contra-filé

• 10 ovos de Páscoa

• 1 bolsa feminina

• 2 calças

Após a abordagem dos policiais, o casal confessou que não possuía as notas fiscais dos produtos. Eles foram encaminhados para a 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes), onde permaneceram presos à disposição da Justiça.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/02/2024/15:13:38

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...