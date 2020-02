Casal é preso por roubo de camionete no sudeste paraense

Robson Vaz dos Santos e Marcelina da Silva foram em Parauapebas, no sudeste paraense, acusados de envolvimento no roubo de uma camionete Chevrolet/S-10 LTZ FD2, cor branca, placas OTQ-1596.(Foto:Reprodução)

A dupla foi pega em Curionópolis, cidade vizinha, após o veículo ter sido levada do bairro Vila Rica, por dois indivíduos armados. A polícia agiu rápido. Tanto PMs como policiais civis atuaram no flagrante do casal.

OUTRO DELITO

Na segunda-feira (3), dois indivíduos armados invadiram uma residência no Bairro Cidade Jardim, em Parauapebas, e renderam as pessoas que estavam na casa, de onde levaram quatro aparelhos de telefones celulares. As vítimas contaram que foram trancada no banheiro e que os ladrões reviraram todos os cômodos da residência, à procura de eletrodomésticos valiosos, e acabram encontrando um relógio feminino e seis camisas masculinas.

Os dois assaltantes deixaram o local numa moto Honda POP, 110, cor vermelha, placa QEO-1974. A polícia os procura mas ainda não tem pistas relevantes sobre onde possam estar.

Por:Redação Integrada

