Casal ligado à facção criminosa é preso em flagrante com 1,5 kg de cocaína e crack no Pará

Ação integrada prende casal ligado ao tráfico de drogas no Pará. — Foto: Reprodução / FICCO-PA

Investigada usava tornozeleira eletrônica e constantemente retirava o monitoramento, segundo a Polícia Federal.

Uma mulher, que seria contadora da facção criminosa Comando Vermelho, e um homem foram presos em flagrante por agentes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco/PA) em Santa Bárbara do Pará, na região metropolitana de Belém. Eles estavam com 1,5 KG de cocaína e crack embalados.

A prisão foi na manhã desta quinta-feira (16). A ação policial integrada tinha mandado de busca e apreensão para cumprir em uma residência que seria utilizada como ponto de tráfico de drogas. A ordem foi expedida pelo Fórum Estadual de Benevides.

Segundo a Polícia Federal, a moradora tinha passagens no sistema penitenciário e cumpria prisão domiciliar, sob monitoramento eletrônico da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap). Foram encontrados na casa as drogas, balança de precisão e um aparelho celular.

As investigações continuam agora com análise do material apreendido para identificar outros participantes do grupo criminoso.

A PF informou que a mulher flagrada seria responsável pela contabilidade do tráfico de drogas de determinada área para o Comando Vermelho – facção com atuação em todo o estado do Pará.

Os agentes constataram que ela rompia a tornozeleira eletrônica, passava dias sem monitoramento e procurava a Seap alegando que a tornozeleira teria rompido por acidente.

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado é uma força-tarefa composta pela Polícia Federal, Polícia Civil do Estado do Pará e Seap/PA. O objetivo é a atuação conjunta e integrada no enfrentamento ao crime organizado e violento no estado do Pará.

Fonte: g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/05/2024/17:39:47

