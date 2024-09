Casal morre após tomar sopa e suspeita é de envenenamento no Pará

Vagno Rocha, de 32 anos, e Leila Magda da Silva Xavier, de 31 anos, teriam comido uma sopa e horas depois começaram a passar mal | Foto: Reprodução

Homem e mulher tomaram uma sopa na zona rural de Eldorado dos Carajás no Pará e horas depois passaram mal, sendo levados para o hospital, mas morrendo logo após.

Um caso está deixando os moradores de Eldorado dos Carajás no sudeste paraense, preocupados. Um casal morreu após tomar uma sopa, no último final de semana. O casal morava na zona rural do município, que fica localizado a 100 quilômetros de Marabá.

Um homem e uma mulher morreram na madrugada da última sexta-feira (30), em Eldorado do Carajás, no sudeste do Pará. A suspeita é que os dois tenham sido vítimas de envenenamento. O caso aconteceu na Vila 17 de abril, na zona rural, a 18 km do perímetro urbano. O caso só ganhou repercussão esse semana.

Conforme moradores da área, Vagno Rocha, de 32 anos, e Leila Magda da Silva Xavier, de 31 anos, teriam comido uma sopa e horas depois começaram a passar mal.

Os dois chegaram a tomar medicamentos em casa, mas a situação teria se agravado cada vez mais e ambos precisaram ser socorridos e levados ao hospital do município por uma ambulância que foi acionada.

Leila Magda já teria chegado sem vida à unidade hospitalar e, horas depois, mesmo socorrido e medicado, Vagno Rocha também não resistiu aos sintomas e morreu.

Os corpos das vítimas foram removidos ao Instituto Médico Legal de Marabá (IML para exames de necropsia e um laudo deverá ser emitido determinando as causas das mortes. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

Fonte: DOL Carajás com informações de Portal Peba News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/09/2024/14:20:56

