Casamento comunitário do TJPA recebe inscrições até quinta, 30; veja como se inscrever

Ação terá transmissão pela internet e faz parte da programação da VII Semana Estadual de Conciliação. — Foto: Divulgação/Tribunal de Justiça do Maranhão

São ofertadas 80 vagas para casais de baixa renda que desejam regularizar suas uniões sem custos.

Termina nesta quinta-feira (30), o prazo de inscrição para o ‘Casamento Comunitário’ do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA). No total, são ofertadas 80 vagas para casais de baixa renda que desejam regularizar suas uniões sem custos.

A cerimônia vai ocorrer no dia 12 de junho deste ano em Belém, data em que se comemora o Dia dos Namorados. A data também integra as celebrações dos 150 anos do TJPA.

A ação terá transmissão pela internet e faz parte da programação da VII Semana Estadual de Conciliação, realizada de 12 a 17 de junho, com o tema “A Justiça em Parceria para Garantir Direitos”.

Inscrições

As inscrições podem ser realizadas por meio do site do TJPA. Os casais interessados devem acessar o site e preencher o formulário eletrônico, juntamente com as fotos das documentações exigidas.

Por:Jornal Folha do Progresso/Com informações do g1 Pará — Belém em 29/03/2023/10:44:28

