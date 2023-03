Governo do Pará condecora policiais envolvidos na operação que deixou 13 mortos no RJ

Governador do Pará entrega medalhas a policiais que atuaram em operação que matou L41 e mais 12 pessoas no RJ. — Foto: Reprodução / Secretaria de Estado de Comunicação.

Entre os mortos, 9 eram do Pará, incluindo líder de facção criminosa. Agentes receberam medalhas de mérito do governador Helder Barbalho.

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), condecorou agentes de Polícia Civil que atuaram na operação do Complexo do Salgueiro, no Rio de Janeiro, que resultou na morte de 13 pessoas, incluindo líder de organização criminosa Leonardo Costa Araújo, o L41. Dos 13 mortos, 9 eram do Pará e tinham envolvimento com tráfico de drogas.

As medalhas de mérito foram entregues a dois policiais paraenses e cinco cariocas, que atuaram no planejamento, investigação, serviços de inteligência e na execução da operação, que cumpriu ainda mandados de busca e apreensão.

A cerimônia ocorreu nesta terça-feira (28), no Palácio de Governo, em Belém. “Este é um momento em que nós estamos a reconhecer o trabalho coletivo e a importância da conjugação de esforços de entes federativos para o combate a criminalidade”, afirmou Barbalho.

“O crime não tem fronteiras, por isso as estratégias de combate a ele também não devem cercear-se pelas fronteiras”.

Dos 13 mortos durante a operação no Complexo do Salgueiro, na última quinta-feira (23), nove são oriundos do Pará, da quadrilha de Leonardo Costa Araújo, o Léo 41 – incluindo o próprio -, um dos criminosos mais procurados do país. A Polícia Civil do Rio de Janeiro estima que existam ainda pelo menos 150 paraenses escondidos nas favelas do estado, segundo dados obtidos pela inteligência da corporação.

Entre os mortos do Complexo do Salgueiros, apenas dois não tinham ficha criminal. Mas, de acordo com a polícia, se exibia com armas nas redes sociais e declaravam pertencer à chamada “Tropa do 41”, como Ana Gabrielly Pantoja Machado, a Faixa Rosa, apontada como segurança de Léo 41.

Veja quem são mortos da operação do Complexo do Salgueiro

1.Diego de Oliveira da Silva – Rio de Janeiro

Ficha criminal: porte ilegal de arma, tráfico de drogas e associação para o tráfico

2. Igor Manoel Da Cruz Cotrim Dos Santos, 22 anos – Rio de Janeiro

Ficha criminal: roubo

Possuía mandado de prisão preventiva pendente de cumprimento pela vara criminal de Maricá.

3.Maycon Júlio Caldeira Antas, 27 anos – Rio de Janeiro

Ficha criminal: tráfico de drogas

Possuía ainda mandado de prisão pendente de cumprimento por recaptura por fugir do regime semiaberto. Expedido pela Vara de Execuções Penais.

4.Nathan Da Silva Nunes, 22 anos, vulgo Turista – Rio de Janeiro

Não possuía ficha criminal, mas era um dos que se exibia com armas nas redes sociais e declarava pertencer à Tropa do 41.

5.Ygor Nascimento Da Costa, 26 anos, vulgo Graveto – Pará

Ficha criminal: tráfico, extorsão e homicídio

Possuía ainda mandado de prisão preventiva pendente de cumprimento e expedido pela 2ª Vara do Tribunal do Júri de Belém.

6.Leonardo Costa Araújo, 37 anos, vulgo Léo 41 – Pará

Ficha criminal: roubo, tráfico e homicídio. É investigado pela morte de mais de 40 agentes de segurança no Pará, já tendo sido indiciado por seis delas.

Possuía ainda mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça do Pará.

7.Eliton Dos Santos Aguiar – Pará

Ficha criminal: porte ilegal de arma

8. Ana Gabrielly Pantoja Machado, vulgo Faixa Rosa – Pará

Não possuía ficha criminal, mas se exibia com armas nas redes sociais, declarava pertencer à Tropa do 41 e era apontada como segurança de Léo 41.

9. Kevison Kauan Gomes da Costa, vulgo KN – Pará

Ficha criminal: roubo

10. Joel de Azevedo Serrão, 23 anos – Pará

Ficha criminal: tráfico de drogas, roubo majorado

Possuía ainda mandado de prisão em aberto expedido pela 1ª Vara Criminal de Marabá.

11. Alan Roberto Braga, 26 anos – Pará

Ficha criminal: roubo, homicídio, tráfico de drogas, violência doméstica.

12.Gesanias Marques Campos – Pará

Ficha criminal: tráfico e porte ilegal de arma

13. Osvaldo Feio de Castro, 39 anos – Pará

Ficha criminal: roubo majorado, furto qualificado, formação de quadrilha, crime contra a adminstração pública.

Possuía ainda mandado de prisão em aberto, emitido no dia 15 de março desse ano pela Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém, por evasão do regime semiaberto.

O caso

No dia 23 de março, a Polícia Civil do Rio de Janeiro e a Polícia Civil do Pará realizaram uma operação no Complexo do Salgueiro para prender Leonardo Costa Araújo, o Léo 41 ou Léo Pará, um dos criminosos mais procurados do país.

Ele é investigado pela morte de mais de 40 agentes de segurança no Pará, já tendo sido indiciado por seis delas.

Por:Jornal Folha do Progresso/Com informações de g1 Pará — Belém em 29/03/2023/10:39:21

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...