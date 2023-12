Casemiro recebe proposta de time da Arábia Saudita e pode deixar o United, diz jornal

Volante brasileiro não entra em campo desde o dia 1° de novembro por conta de uma lesão.

O meio-campista Casemiro pode ser mais um astro do futebol mundial a caminho da Arábia Saudita. Segundo o jornal espanhol Marca, o brasileiro recebeu uma oferta importante do mundo árabe e está pensando na possibilidade de mudança na carreira, uma vez que perdeu espaço no Manchester United, seu time atual.

De acordo com o portal, a proposta está no mesmo patamar das outras feitas na janela do meio do ano, ou seja, com valores exorbitantes. Essa oferta por Casemiro faz parte daquilo que se presume ser a segunda grande onda do futebol saudita, onde eles buscam chegada de outras estrelas que jogam no futebol europeu.

No início deste mês, o jornal The Independent afirmou que o Manchester United está disposto a fazer uma reformulação em seu elenco, ainda na janela de janeiro e, para isso, o clube inglês iria ouvir ofertas para uma série de jogadores de alto nível, entre eles o volante brasileiro Casemiro.

Embora Casemiro tenha se destacado na última temporada no Manchester United, seu estilo de jogo não se encaixa na proposta do técnico holandês Erik Ten Hag.

Casemiro chegou ao Manchester United na última temporada após o clube desembolsar 60 milhões de euros, com mais 10 milhões de bônus em caso de metas alcançadas (cerca de R$ 365 milhões). O contrato do volante é de quatro temporada, podendo aumentar para mais uma, e seu salário é um dos maiores da equipe

O brasileiro foi fundamental na campanha da Premier League, que culminou em uma vaga na Champions League deste ano. Casemiro começou bem nesta temporada, mas as lesões atrapalharam seu desempenho e ele não entra em campo desde o dia 1° de novembro. No total, com a camisa do United, o camisa 18 tem 11 gols e sete assistências em 63 partidas.

