Mulher é espancada depois de não responder mensagens do namorado

Cristiano Alves de Araujo, de 37 anos, foi preso em flagrante em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Uma mulher foi espancada e ainda teve a casa destruída após ignorar as mensagens enviadas pelo namorado. Cristiano Alves de Araujo, de 37 anos, foi preso em flagrante por policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher de Nova Iguaçu. Ele vai responder pelos crimes de lesão corporal e dano. A vítima teve ferimentos no rosto e uma lesão ocular.

A mulher relatou aos policiais que Cristiano foi até a sua casa cobrar explicações a respeito de duas mensagens enviadas por ele e não visualizadas por ela. Irritado com a situação, o criminoso desferiu vários socos na vítima, principalmente no rosto, não dando a ela nenhuma chance de defesa.

Uma amiga da vítima chegou ao local e ameaçou chamar a polícia, mas Cristiano não parou com as agressões. Ele ainda agrediu a mulher com um cabo de vassoura e ainda quebrou alguns objetos dentro da casa.

Essa não foi a primeira vez que Cristiano agrediu uma mulher. Em 2010, ele foi denunciado por agressão por então namorada. A mulher teve o braço fraturado, mas não foi fazer o exame de corpo de delito e não quis dar continuidade à denúncia.

Fonte: EXTRA

