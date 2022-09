Caso Rita: Réu confesso será julgado hoje pelo tribunal do júri

Makaivo com a namorada Rita, o motorista da Cooflona preso e o veículo – Créditos: Reprodução

Acontece nesta quinta-feira (15), o júri popular de Makaivo Santos Vieira, 28 anos, réu confesso da morte da namorada Rita Carvalho dos Santos, à época com 16 anos. O crime ocorreu no dia 30 de janeiro deste ano, no município de Belterra, no oeste do Pará.

O julgamento do réu está previsto para começar às 08h00, no Fórum de Santarém.

O caso teve ampla repercussão e causou grande comoção pela forma barbara como ocorreu.

A morte de Rita foi motivada, segundo o próprio réu, por ciúmes. Makaivo contou que o casal teve uma briga. Ele não aceitou o possível fim do relacionamento. No dia do crime, ele levou a jovem na caminhonete da Cooperativa Mista da Flona do Tapajós (Conflona), da qual era motorista. Eles tiveram uma briga no interior do veículo.

Makaivo acertou quatro facadas no pescoço da vítima.

O assassino então seguiu viagem para o município de Rurópolis onde deixou jogado no local conhecido como vicinal da Piçarra.

Makaivo está preso desde o dia 31 de janeiro. Ele foi denunciado pelo Ministério Público pelo crime de feminicídio.

A sessão será presidida pelo juiz Gabriel Veloso de Araújo, titular da 3ª Vara Criminal de Santarém, Gabriel Veloso de Araújo.

Além do acusado foram indicadas pela acusação e defesa o total de nove testemunhas.

Makaivo está preso na Central de Triagem de Santarém.

Essa será a 61ª Sessão do Juri Popular em 2022.

