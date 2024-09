Paysandu perde para o Sport e se aproxima da zona de rebaixamento

Foto: Reprodução | Com a bola rolando, as duas equipes começaram a partida com faltas e o árbitro mostrando cartões amarelos.

O Paysandu Sport Club voltou a campo na noite desta segunda-feira (23) para enfrentar o Sport-PE, no Estádio Leônidas Castro, o Banpará Curuzu, em Belém, no duelo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Com os resultados da rodada, o Papão se aproximou da zona de rebaixamento e uma vitória diante do Leão da Ilha seria importante para o time bicolor sonhar em se manter na segunda divisão do futebol brasileiro.

Com a bola rolando, as duas equipes começaram a partida com faltas e o árbitro mostrando cartões amarelos. O Paysandu chegou com Borasi, que recebeu de Edilson dentro da grande área e chutou, o goleiro Caíque França defendeu em dois tempos. O Sport tentou depois que Lucas Lima cobrou falta da esquerda e Zé Roberto cabeceou pela linha de fundo. Nos acréscimos do primeiro tempo, Juninho cruzou da direita e Nicolas cabeceou nas mãos do goleiro do Leão da Ilha.

Já no segundo tempo, Wellington Silva fez boa jogada individual e chutou para a defesa do goleiro Diogo Silva, que salvou o Papão mandando para escanteio. Logo depois, Zé Roberto deu um belo passe na direita para Igor Cariús, que tocou na saída do goleiro Diogo Silva, aos 18 minutos, 1 a 0 para o Sport. O Papão foi para o desespero. Robinho cobrou escanteio e Wanderson cabeceou, a bola triscou no travessão da equipe pernambucana. Placar final: Paysandu 0 x 1 Sport.

Com o resultado, o Papão segue beirando a zona de rebaixamento, com 30 pontos e ocupando o 16º lugar, enquanto que o Sport entrou no G4 somando agora 46 pontos e ficando na terceira posição. O Paysandu volta a campo diante do Ituano na próxima sexta-feira (27), às 21h30, no Estádio Leônidas Castro, o Banpará Curuzu, em Belém, no duelo que será válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

