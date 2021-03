Luverdense retoma preparação visando confronto contra Sinop na 5ª rodada do Estadual

Depois de sofrer a primeira derrota no Campeonato Mato-grossense, os jogadores do Luverdense se reapresentou, ontem à tarde, no estádio Passo das Emas, onde tiveram o primeiro contato com o novo técnico Raul Cabral, que já comandou o primeiro treinamento, visando o confronto de sábado pela 4ª rodada do Estadual contra o Sinop, no próximo sábado.

Para a partida, o treinador não deverá promover muitas alterações na equipe que vinha jogando com Eduardo Henrique.

Uma das novidades poderá ser o volante Abuda, que não entra em campo desde a estreia contra o União de Rondonópolis, em 27 do mês passado. Após sofrer uma lesão muscular, o jogador voltou a treinar com bola ontem e poderá aparecer na equipe no lugar do também volante Profeta, que saiu lesionado da partida contra o Operário, no estádio Dito Sousa.

Outros dois jogadores considerados titulares também seguem de fora. São o lateral esquerdo Murilo e o zagueiro Lucão.

O confronto entre Luverdense e Sinop, está marcado para, às 09h, no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde, em partida válida pela 5ª rodada da competição estadual.

