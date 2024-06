CASTELO DE SONHOS- Polícia Civil prende casal de estelionatários acusados de comprar cabeças de gado com cheques fraudulentos mais de 1 milhão em golpes

(Foto: Divulgação PCPA ) – Polícia Civil prende casal de estelionatários que passava cheques sem fundos para pecuaristas, em Castelo dos Sonhos

Segundo denúncia, acusados compravam cabeças de gado e pagavam com cheques fraudulentos. Uma vítima teve prejuízo de meio milhão de reais

A Polícia Civil capturou, na terça-feira (18), um casal de estelionatários suspeito de enganar pecuaristas e passar cheques sem fundo. A ação foi executada pela equipe da Delegacia de Castelo dos Sonhos, após o recebimento de uma denúncia. Os dois já se encontram à disposição da Justiça.

No último domingo (16), um homem procurou a polícia para informar que duas pessoas estariam aplicando golpes em pecuaristas da região. Segundo ele, o casal comprava diversas cabeças de gados e passava cheques fraudulentos para saldar as dívidas. Entre as vítimas, estava o amigo do denunciante, que teve um prejuízo de R$ 500.000.

“Após o relato do informante, a equipe fez buscas pelos nomes dos suspeitos e constatou que eles eram procurados pela Polícia Civil de Minas Gerais por terem cometido o mesmo crime no município de Frutal. Desta forma, os agentes passaram a efetuar diligências para prender os estelionatários e cumprir os mandados de prisão que estavam em aberto”, informou Walter Resende, delegado-geral da Polícia Civil do Pará.

Além disso, também foi apurado que eles aplicaram um golpe no valor de R$ 94.000 em um hospital de câncer da cidade de Barretos, no Estado de São Paulo. Já em Minas Gerais, segundo investigações da PCMG, os crimes que eles cometeram ultrapassaram o valor de R$ 670.000.

Fonte: Jornal Folha do Progresso com informações PC/PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/06/2024/06:31:37

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...