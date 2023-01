PM encontra droga na residência de casal ao atender ocorrência de “Maria da Penha”, em Moraes Almeida

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Até o fechamento desta reportagem, ainda não se tinha informações sobre a localização do suspeito das agressões. (Com informações do Portal Giro).

You May Also Like