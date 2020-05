Celular pode ser a causa de incêndio que destruiu três veículos em Rurópolis

Foto: Reprodução – Durante o acidente, uma caminhonete de marca Toyota, modelo Bandeirante, uma caminhonete de marca Fiat, modelo Toro e uma motocicleta foram consumidas pelas chamas, não houve vítimas.

O incêndio teria iniciado em uma caminhonete Toyota , um celular pode ter causado o incêndio.

Conforme noticiou o Portal de Santarém o incêndio ocorreu por volta de 13h, de domingo, 03 de maio de 2020. Duas caminhonetes e uma motocicleta, na área do Posto Tapajós, causou momentos de pânico e medo a moradores de Rurópolis, distante 217 quilômetros de Santarém, no oeste do Pará.

Segundo testemunhas, funcionários do posto abasteciam 1000 litros de óleo em um contêiner, que estava na carroceria de uma caminhonete Toyota, quando iniciou o incêndio.

Os funcionários relatam que o incêndio não atingiu a estrutura do posto, mas acreditam que o fogo tenha sido provocado por um telefone celular.

Durante o acidente, uma caminhonete de marca Toyota, modelo Bandeirante, uma caminhonete de marca Fiat, modelo Toro e uma motocicleta foram consumidas pelas chamas.

De acordo com testemunhas, a Toyota e a Toro pertencem ao dono do posto. Já a motocicleta seria de um cliente do posto.

Como não há unidade do Corpo de Bombeiros em Rurópolis, os moradores contam que precisaram da ajuda de um carro pipa.

O fogo, segundo moradores, foi controlado antes de chegar na bomba de combustíveis, evitando uma tragédia.

Durante o acidente não houve vítimas, apenas danos materiais.

