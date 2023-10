Cidade do Pará se destaca como a mais rica no agronegócio, confirma IBGE

( – Foto: Divulgação) – Paragominas foi reconhecida como a cidade do Pará mais rica no agronegócio e também a primeira colocada entre todas as localidades da Região Norte, segundo levantamento do IBGE divulgado no último mês. O município figura na lista das 100 cidades mais ricas do Brasil, posicionando-se no 61º lugar, com mais de R$ 2 bilhões em valor produzido no último ano. O levantamento foi feito com dados pesquisados em 2022 a partir de uma análise que considerou critérios como área colhida, produção, valor da produção das lavouras e rendimento.

Para Bazílio Carloto, diretor-presidente da COOPERNORTE, maior cooperativa agroindustrial da Região Norte, a conquista reconhece o município, onde fica localizada a cooperativa, como um potencial notável no setor agrícola e pecuário. “Estamos extremamente orgulhosos de fazer parte desta comunidade e de participar do crescimento de Paragominas. O município tem se tornado cada vez mais um exemplo nacional de desenvolvimento econômico agropecuário aliado à inovação, tecnologia e sustentabilidade”, destaca.

A cidade tem se destacado com eventos importantes para o calendário nacional do agronegócio, como a SHOW AGRO COOPERNORTE, maior feira agro da Região Norte, que na edição deste ano bateu recorde de faturamento, com mais de R$ 1,3 bilhão em negócios realizados. A feira reúne empresas de diversos ramos do setor agrícola e pecuário, além de trazer à cidade palestras exclusivas com os maiores nomes do agronegócio nacional.



O carro-chefe do município, a soja, também tem demonstrado forte crescimento nos últimos anos. Apenas na safra 22/23 da COOPERNORTE, foi registrada a colheita de cerca de 7,2 milhões de sacas de soja em áreas de cooperados e clientes, representando um aumento de aproximadamente 15% em relação ao ano anterior.

Na colheita da safrinha, estima-se que o milho, carro-chefe da segunda safra, alcance uma média de 80 a 100 sacas por hectare. Houve um aumento de 60% na área plantada para a segunda safra em relação ao ano passado.

“Temos a convicção de que Paragominas continuará se destacando no cenário do agronegócio brasileiro, desempenhando um papel fundamental no crescimento econômico do Pará e de toda a Região Norte”, conclui Bazílio Carloto, diretor-presidente da COOPERNORTE.

