Exame do Lacen confirma que morte de indígena de Santarém foi causada por febre amarela

Hospital Municipal de Santarém — Foto: G1 Santarém

Paciente deu entrada no Hospital Municipal no dia 7 de julho e morreu três dias depois. Este é o primeiro caso da doença este ano no município.

O Laboratório Central (Lacen), em Belém, confirmou na tarde desta quinta-feira (8) que a morte do indígena de 51 anos foi causada por febre amarela, em Santarém, no oeste do Pará. O homem, que morava na comunidade Paricatuba, na região do Rio Tapajós, deu entrada no dia 7 de julho no Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo e morreu três dias depois.

Devido aos sintomas que o paciente apresentava foram coletadas amostras de sangue e enviadas à capital paraense para exames. O indígena deu entrada na unidade hospitalar com febre alta, icterícia, dores de cabeça e musculares, que são sintomas da febre amarela.

Para fazer a prevenção de novos casos, equipes do 9º Centro Regional da Secretaria de Saúde do Pará (Sespa) e Divisão de Vigilância em Saúde (Divisa) de Santarém fizeram visitas e levantamentos na comunidade Paricatuba e nas localidades vizinhas. Um bloqueio vacinal e orientação também foram realizados juntos aos comunitários.

Durante as visitas foram constatados que muitos macacos, que é o primeiro alerta de febre amarela silvestre em uma área, estavam mortos. Não foi coletado material genético dos primatas porque estavam com grau de decomposição.

Por G1 Santarém — Pará

