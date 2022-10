Celulares roubados no Círio são encontrados no Maranhão

(Foto:Reprodução: PC) – Quatro pessoas foram presas, em um ônibus interestadual levando consigo 20 vinte aparelhos celulares furtados durante a romaria do Círio de Nazaré, ocorrido no dia 09 de outubro, na capital paraense

O Círio de Nazaré é o natal dos paraenses, celebrado por toda a população com muita fé e homenagens. A procissão do Círio é a maior do mundo, reunindo milhões de fiéis na Cidade das Mangueiras. Contudo, há quem aproveite a grande movimentação de pessoas no evento para, infelizmente, cometer atos criminosos.

A Polícia Civil do Maranhão, por meio da SENARC, prendeu, no último dia 11 deste mês, quatro pessoas, sendo três mulheres e um homem, que faziam a linha Belém/São Luís levando consigo 20 vinte aparelhos celulares furtados durante a romaria do Círio de Nazaré, ocorrido no dia 9 de outubro, na capital paraense.

A polícia recebeu uma denúncia anônima, através de um aplicativo de mensagens, de que quatro pessoas estariam no interior de um ônibus interestadual transportando drogas e aparelhos furtados.

Com a informação, policiais civis do Maranhão, por meio da Superintendência Estadual de Repressão ao Narcotráfico (SENARC) se deslocaram para a BR-135 onde abordaram o ônibus e identificaram os quatro suspeitos que levavam consigo os aparelhos furtados e uma porção de cocaína.

Os acusados foram conduzidos à SENARC e autuados pelo crime de associação criminosa, com arbitramento de fiança, que caso não seja recolhida implicará no encaminhamento à Central de Inquéritos e Custódia da Comarca da Ilha.

COMO RECUPERAR O CELULAR

Os proprietários que identificarem o seu aparelho celular podem os recupara comparecendo ao SENARC, localizada na Rua do Correio, 75, bairro de Fátima, em São Luís/MA, munido do registro da ocorrência e de documento que comprove a propriedade do aparelho.

Jornal Folha do Progresso em 21/10/2022/16:51:06

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...