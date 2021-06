Cemitério clandestino é descoberto em Ananindeua; três corpos já foram encontrados

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Um cemitério clandestino foi encontrado, na tarde desta sexta-feira (11), em Ananindeua. Fica perto da Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB). Pelo menos três corpos em decomposição, ainda não identifticados, foram recuperados.

