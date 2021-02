Cenas fortes: vídeo mostra desespero de pai tentando salvar filho de incêndio

O jovem de 23 anos acabou não resistindo aos ferimentos de grave acidentePor: Iury Rodrigues/Acústica FM – Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um caminhoneiro acabou vendo o próprio filho de 23 anos morrer queimado em um acidente no município de Cascavel, no estado do Paraná. Pai e filho viajavam juntos, quando as duas carretas que eles dirigiam acabaram colidindo, a carreta que havia sido comprada recentemente pelo filho acabou pegando fogo e o jovem ficou preso nas ferragens.

Outro caminhoneiro que acabava passando pelo local no momento do acidente, acabou registrando o desespero do pai que tentava de todas as formas retirar o jovem das ferragens com a carreta em chamas. O caminhoneiro chega a alertar o pai sobre o risco de explosão do combustível do caminhão. O homem acabou não conseguindo retirar o jovem que morreu no local.

Em entrevista, o pai contou que precisou reduzir a velocidade de seu veículo devido ao fluxo de trânsito na BR-467, onde ocorreu o acidente. O filho acabou não conseguindo frear a carreta e colidiu atrás do veículo do pai. A Polícia Rodoviária Federal informou que os familiares tinham como destino a cidade de Campo Novo do Perecis, no Mato Grosso.

Veja o momento: (CENAS FORTES)

