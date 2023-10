Censo 2022 – Novo Progresso tem mais homens que mulheres

Conforme dados atualizados nesta sexta-feira, 27 de outubro de 2023, o Censo 2022 realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostra que Novo Progresso tem mais homens que mulheres.

População

Segundo o Censo 2022, a cidade de Novo Progresso subiu de 28 mil para 33.638 pessoas, dados populacional do último censo [2022].

Mais homens que mulheres

O Censo mostra que em 2010 novo Progresso tinha 13.435 homens e 11.689 mulheres, em 2022 o numerou aumentou sendo 17.487 homens e 16.151 mulheres.

Veja os dados do Censo abaixo

Mais dados – Dados do Censo 2022 mostram o percentual das populações masculina e feminina de cada município brasileiro. O Brasil tem 104.548.325 mulheres, representando 51,5% da população. Homens somam 98.532.431, ou 48,5% do total populacional.

Leia mais>IBGE:Previa do censo 2022 aponta Novo Progresso, com 33 mil, Itaituba com 137 mil e Santarém com 351 mil habitantes

*Novo Progresso é 65º município mais populoso do PA, aponta o Censo do IBGE;Veja população

Censo: Brasil tem 94 homens a cada 100 mulheres; Norte é o mais equilibrado. A proporção de homens em relação às mulheres no Brasil caiu 1,9% entre 2010 e 2022.

Cidade com mais mulheres- Santos, no litoral paulista, é a cidade com o maior porcentual de mulheres do Brasil. Para cada grupo de 100 mulheres há 82 homens, de acordo com dados do Censo 2022 divulgados nesta sexta-feira, 27, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Só quatro estados do Brasil têm mais homens que mulheres.

As mulheres são maioria em todas as regiões do país. No entanto, quatro estados fogem à regra nacional e têm um número maior de homens: Mato Grosso, Roraima, Tocantins e Acre.

O Censo 2022 mostrou um país com cada vez mais mulheres. São 6.015.894 a mais de brasileiras do que de brasileiros. Para cada 100 mulheres no país, há 94,2 homens. Em 2010, essa relação era bem menor: 98,7.

Censo do IBGE mostra aumento da população feminina

Em todas as grandes regiões do Brasil, a tendência é de aumento da população feminina nos últimos censos demográficos. E, pela primeira vez em 2022, até a Região Norte apresentou um número menor de homens do que de mulheres.

O Rio de Janeiro é o estado do Brasil com maior predominância delas. São apenas 89,4 homes para cada 100 mulheres.

A pesquisa do IBGE mostra que a proporção de homens na população é maior até os 24 anos de idade. Especialistas explicam que, durante a adolescência e a idade jovem adulta, a mortalidade dos homens se acentua, por estarem mais expostos à violência, principalmente homicídios, e a acidentes de trânsito ou no trabalho.

Com o envelhecimento geral da população brasileira, a presença feminina cresceu. Como as mulheres vivem em torno de sete anos a mais que os homens, elas ganham participação. Há 94,2 homens para cada cem mulheres. Essa relação era de 98,7 em 1980.

A expectativa de vida maior das mulheres é comum no mundo todo, mas no Brasil a violência urbana, que mata mais os homens, aumenta essa diferença em torno de três anos.

Ao longo do ciclo de vida, a mortalidade masculina tende a se manter maior também por conta da falta de cuidados pessoais e atenção à saúde entre os homens.

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/10/2023/08:07:23

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...