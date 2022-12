IBGE:Previa do censo 2022 aponta Novo Progresso, com 33 mil, Itaituba com 137 mil e Santarém com 351 mil habitantes

IBGE: Prévia do Censo 2022 aponta 33 mil habitantes em Novo Progresso-PA; (Foto:Arquivo)

Os números foram divulgados nesta quarta-feira, com dados apurados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) .

A prévia divulgada na tarde desta quarta-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostra que o município de Novo Progresso chegou a 33.636 mil habitantes, Itaituba a 137.170 mil habitantes e Santarém com 351.220 mil habitantes na primeira prévia do censo 2022.

O IBGE informou que o dado é baseado nas coletas realizadas pelo Censo Demográfico 2022 até o dia 25 de dezembro. Seguindo um modelo estatístico, o IBGE entrega um resultado prévio do ano de 2022 a partir dos 83,9% da população recenseada.

Leia mais:IBGE: Prévia do Censo 2022 aponta 207,8 milhões de habitantes no Brasil

*Especulação imobiliária em Novo Progresso causa preocupação

Segundo o IBGE as informações divulgadas foram entregues nesta quarta-feira,28 de dezembro ao TCU para fins de cálculo de distribuição do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), feita de acordo com o número de habitantes. A tabela com a prévia da população para cada município será publicada no Diário Oficial da União (D.O.U.).

Veja abaixo a lista com a prévia do IBGE para os 144 municípios Paraenses.

NOME DO MUNICÍPIO POPULAÇÃO

Abaetetuba 158.042

Abel Figueiredo 6.119

Acará 63.268

Afuá 38.020

Água Azul do Norte 16.672

Alenquer 86.096

Almeirim 38.843

Altamira 135.067

Anajás 34.065

Ananindeua 515.745

Anapu 33.566

Augusto Corrêa 43.691

Aurora do Pará 32.772

Aveiro 18.343

Bagre 35.265

Baião 51.844

Bannach 3.730

Barcarena 126.733

Belém 1.367.336

Belterra 18.060

Benevides 56.152

Bom Jesus do Tocantins 14.511

Bonito 12.892

Bragança 121.793

Brasil Novo 30.214

Brejo Grande do Araguaia 6.791

Breu Branco 40.157

Breves 114.628

Bujaru 27.049

Cachoeira do Piriá 26.510

Cachoeira do Arari 22.950

Cametá 134.734

Canaã dos Carajás 75.433

Capanema 70.321

Capitão Poço 56.331

Castanhal 200.003

Chaves 20.630

Colares 11.923

Conceição do Araguaia 44.765

Concórdia do Pará 26.869

Cumaru do Norte 12.397

Curionópolis 19.929

Curralinho 38.060

Curuá 14.126

Curuçá 44.493

Dom Eliseu 58.444

Eldorado do Carajás 30.264

Faro 8.728

Floresta do Araguaia 17.896

Garrafão do Norte 24.716

Goianésia do Pará 23.806

Gurupá 31.945

Igarapé-Açu 35.788

Igarapé-Miri 66.369

Inhangapi 10.334

Ipixuna do Pará 29.116

Irituia 30.627

Itaituba 137.170

Itupiranga 53.873

Jacareacanga 24.742(23)

Jacundá 36.184

Juruti 57.837

Limoeiro do Ajuru 29.617

Mãe do Rio 34.566

Magalhães Barata 8.090

Marabá 271.321

Maracanã 25.929

Marapanim 30.867

Marituba 123.890

Medicilândia 26.438

Melgaço 26.770

Mocajuba 27.265

Moju 81.364

Mojuí dos Campos 22.845

Monte Alegre 59.890

Muaná 60.117

Nova Esperança do Piriá 21.132

Nova Ipixuna 13.318

Nova Timboteua 12.737

Novo Progresso 33.636

Novo Repartimento 60.438

Óbidos 58.121

Oeiras do Pará 33.886

Oriximiná 76.140

Ourém 17.836

Ourilândia do Norte 26.570

Pacajá 43.527

Palestina do Pará 6.872

Paragominas 104.883

Parauapebas 271.577

Pau D’Arco 6.772

Peixe-Boi 8.315

Piçarra 12.794

Placas 18.602

Ponta de Pedras 24.913

Portel 67.288

Porto de Moz 40.709

Prainha 35.655

Primavera 10.700

Quatipuru 11.534

Redenção 91.227

Rio Maria 17.965

Rondon do Pará 35.182

Rurópolis 41.975

Salinópolis 44.451

Salvaterra 24.701

Santa Bárbara do Pará 21.089

Santa Cruz do Arari 6.820

Santa Izabel do Pará 68.963

Santa Luzia do Pará 20.341

Santa Maria das Barreiras 17.639

Santa Maria do Pará 24.583

Santana do Araguaia 44.526

Santarém 351.220

Santarém Novo 6.116

Santo Antônio do Tauá 28.282

São Caetano de Odivelas 15.226

São Domingos do Araguaia 20.970

São Domingos do Capim 30.144

São Félix do Xingu 81.161

São Francisco do Pará 14.912

São Geraldo do Araguaia 24.243

São João da Ponta 4.264

São João de Pirabas 20.593

São João do Araguaia 13.446

São Miguel do Guamá 52.810

São Sebastião da Boa Vista 31.336

Sapucaia 5.295

Senador José Porfírio 22.651

Soure 24.183

Tailândia 84.206

Terra Alta 10.404

Terra Santa 18.804

Tomé-Açu 76.055

Tracuateua 28.015

Trairão 18.924

Tucumã 34.812

Tucuruí 90.232

Ulianópolis 56.562

Uruará 48.511

Vigia 49.096

Viseu 58.095

Vitória do Xingu 15.104

Xinguara 56.127

Por:Jornal Folha do Progresso em 29/12/2022/07:05:53 com informações do IBGE

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...