Censo Escolar aponta que mulheres lideram gestão da educação básica no país

Mais de 80% dos gestores são do sexo feminino

De acordo com a última pesquisa do Censo Escolar 2019, foi destacado que a educação básica no Brasil, é gerida, predominantemente, por mulheres. Nas mais de 180 mil unidades educacionais do país, mais de 80% dos gestores são do sexo feminino.

A maior pesquisa estatística educacional brasileira, realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), apresentou, nesta edição, os primeiros registros sobre o sexo de quem está à frente do comando das instituições. A pesquisa realizada pelo Censo Escolar permite traçar um perfil detalhado de todos os 48 milhões de estudantes da educação pública e privada do país, além dos 2,2 milhões de professores regulamentados na carreira.

Protagonistas nas ações desenvolvidas pelo censo da educação, as mulheres exercem atividades estratégicas no Órgão. A coordenadora-geral do Censo Escolar, Célia Gedeon, que atua no cargo desde 2005, acompanha o desenvolvimento da pesquisa desde o início da década de 80. Naquele ano, em 1983, Célia começou a fazer parte do quadro de digitadoras do Ministério da Educação (MEC). Entretanto, sua proatividade a fez evoluir na carreira.

A dedicação ao trabalho e todo conhecimento adquirido ao longo da jornada fizeram com que a servidora pública fosse acumulando mais responsabilidade no Órgão até assumir a coordenação-geral da pesquisa, um trabalho que exige “enorme responsabilidade e compromisso com todas as atividades que envolvem a logística do censo”, explica Gedeon.

Sobre o Censo Escolar

O Censo Escolar da Educação Básica é uma pesquisa anual, feita com base nos documentos administrativos das escolas e redes de ensino, e tem por referência a última quarta‐feira do mês de maio. Participam todas as escolas públicas e privadas do País, incluindo as diferentes etapas e modalidades da educação básica: regular, especial, profissional e educação de jovens e adultos (EJA).

