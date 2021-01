Empresária é sequestrada e acorrentada no próprio carro em Altamira

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo a vítima, ao sair da sua casa em direção ao trabalho foi abordada por um criminoso, com uma arma de fogo. Em Brasil Novo, um segundo suspeito envolvido aguardava a vítima que teve a bolsa roubada e foi deixada amarrada dentro do veículo.

You May Also Like