Chamusca tem dificuldades para armar o Cuiabá contra o Paraná nesta 4ª na Série B

O Cuiabá treinou ontem, no horário do jogo, na Arena Pantanal visando a preparação para o jogo de amanhã contra o Paraná pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

A partida está marcada para as 18h (horário de Mato Grosso) e o Dourado, que soma 32 pontos na competição, precisa vencer para se manter no topo da tabela. Novamente, o treinador Marcelo Chamusca encontra dificuldades para escalar o time ideal.

Os volantes Rafael Gava e Auremir e o atacante Felipe Ferreira estão em fase de recuperação após lesão e ainda são incertezas para a partida, embora já tenham participado de treinamentos com bola. São certas as ausências do zagueiro e capitão Anderson Conceição, suspenso com três cartões amarelos, e o zagueiro Luiz Gustavo (adaptado como volante), expulso na derrota para o Guarani.

A novidade pode ser a presença do lateral-direito Lenon, que está na transição do departamento médico para os trabalhos em campo e que, se estiver em condições, pode ser escalado para começar a retomar o ritmo de jogo.

Hoje Chamusca vai comandar o último treino e deve definir a equipe que começará jogando.

Classificação

1º – Cuiabá – 32 pontos

2º – Chapecoense – 30

3º – América-MG – 29

4º – Ponte Preta – 27 pontos

5º – Juventude 24

6º – Paraná – 24

7º – Avaí – 23

8º – CRB – 20

9º – Operário – 22

10º – Confiança – 22

11º – Sampaio Correia – 21

12º – CSA – 20

13º – Vitória – 19

14º – Brasil de Pelotas – 19

15º – Guarani – 17

16º – Náutico – 15

17º – Figueirense – 14

18º – Botafogo-SP – 14 pontos

19º – Cruzeiro – 13

20º – Oeste – 7

