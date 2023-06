Chefe fecha empresa por 5 dias e leva 60 funcionários para férias luxuosas em resort

Uma semana de férias, num resort de luxo, com tudo pago.

m influenciador e empresário da Malásia decidiu expressar sua gratidão pelo trabalho de seus colaboradores de uma maneira especial: ele fechou sua empresa por uma semana e levou todos para umas férias luxuosas em um resort.

Khairul Aming ofereceu cinco dias de férias para seus 60 funcionários, pagando as passagens, a hospedagem, as refeições e até mesmo algumas atividades, como um passeio de iate. O destino escolhido foi Langkawi, um arquipélago na Malásia.

“Fechamos a fábrica Sambal Nyet por 5 dias para levar todos os 60 funcionários de férias em Langkawi. Oferecemos um hotel 5 estrelas, jet ski, exploração de cavernas, mergulho com snorkel, um iate particular para assistir ao pôr do sol e dinheiro para compras para aqueles que gostam de fazer compras”, escreveu o empresário ao compartilhar algumas imagens do ocorrido nas redes sociais.

Khairul Aming tem milhões de seguidores nas redes sociais e é dono de uma empresa que fabrica sambal, um condimento muito utilizado na culinária do Sudeste Asiático.

O vídeo em que ele compartilha a oferta que fez aos seus funcionários acumula mais de 12 milhões de visualizações no Twitter e três milhões de visualizações no TikTok.

