China confirma o primeiro caso humano de gripe aviária H10N3

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A última epidemia humana de gripe aviária na China ocorreu no final de 2016 a 2017, com o vírus H7N9. O H7N9 infectou 1.668 pessoas e ceifou 616 vidas desde 2013, de acordo com a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação.

O paciente que está contaminado com a cepa H10N3 de gripe aviária é um homem de 41 anos da província de Jiangsu, no leste da China. Residente na cidade de Zhenjiang, foi hospitalizado em 28 de abril após desenvolver febre e outros sintomas.

O paciente que está contaminado com a cepa H10N3 de gripe aviária é um homem de 41 anos da província de Jiangsu, no leste da China | Foto:Tawatchai07 Freepik

You May Also Like