Homem é espancado até a morte por desafeto no Pará

Suspeito espancou a vítima até a morte na madrugada desta segunda-feira em Ourilândia. Acusado foi encontrado pela polícia em uma cidade vizinha. Preso, disse que tinha uma rixa antiga com o desafeto.

Policiais civis da cidade de Ourilândia do Norte, na região sul do Estado, sob o comando do delegado Rafael Machado, escrivão Ferreira e investigadores Brito e Vasconcelos, deram uma rápida resposta a um crime de homicídio ocorrido na madrugada desta segunda-feira (31).

Segundo as informações, Adriano Barros da Silva, por volta das 4h, após uma briga na avenida das Nações, espancou até a morte José Evangelista Sousa Fernandes.

A Polícia Militar foi acionada para o local do crime e, em seguida, ao ser constatada a morte do rapaz, acionou a Polícia Civil, que mandou para o local a equipe do plantão iniciando as primeiras investigações.

Muito embora o crime tenha ocorrido durante a madrugada, no momento em que os moradores de Ourilândia do Norte ainda dormiam, teve testemunhas que identificaram o autor da barbárie e o local para onde teria fugido.

As diligências se iniciaram ainda de madrugada e, de posse de algumas informações, o delegado Rafael Machado teve conhecimento que Adriano Barros da Silva teria tomado um transporte para a vizinha cidade de Tucumã.

Uma ordem de missão foi expedida e a equipe de policiais civis de Ourilândia do Norte se deslocou a cidade de Tucumã logrando êxito em sua prisão ainda dentro do flagrante.

Após ser preso, Adriano Barros foi interrogado quanto à motivação do crime e acabou confessando que seria uma briga antiga entre vítima e autor sendo que nesta madrugada ao encontrá-lo resolveu se vingar matando José Evangelista Sousa Fernandes.

