Duas mulheres são presas por suspeita de venda de recém-nascido por R$ 7 mil, em Pernambuco

(Foto:Reprodução) – A criança é filha de uma das mulheres; a outra foi detida por comprar a criança; Polícia Civil investiga o caso

Duas mulheres foram presas em flagrante, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife. A suspeita é que uma delas tenha vendido o filho recém-nascido no valor de R$ 7 mil, logo após o nascimento e a outra efetuado a “compra” (Divulgação/Diário de Pernambuco (imagem de arquivo))

Duas mulheres foram presas em flagrante, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (PE). A suspeita é que uma delas tenha vendido o filho recém-nascido, no valor de R$ 7 mil, logo após o nascimento, enquanto a outra fez a “compra”. Uma mulher tem 27 anos e a outra, 45.

Ainda segundo o Diário de Pernambuco, que divulgou a notícia na terça-feira (6), vizinhos denunciaram a situação para o Conselho Tutelar de Prazeres da Regional 5. Eles disseram que a mãe da criança chegou da maternidade em um carro de luxo, mas a criança não apareceu.

Os conselheiros tutelares, então, foram até a casa da mulher, mas a madrasta disse que ela ainda estaria no Hospital Memorial Guararapes. Ao chegarem no hospital, foram informados de que o bebê recebeu alta por volta das 8 horas do mesmo dia.

O recém-nascido foi encontrado na casa dessa outra mulher de 45 anos, no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife. Na casa, foi encontrada uma declaração de nascido vivo da criança, emitida pelo Hospital Memorial Guararapes, mas sem o nome da mãe e do pai.

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) está investigando o caso e informou que fez a autuação em flagrante delito, por meio “da 2ª Delegacia de Polícia de Crimes Contra a Criança e Adolescente e Atos Infracionais de Jaboatão dos Guararapes – DPCA, por outras ocorrências e ilícitos penais para a averiguação de uma possível venda de um recém-nascido.”

As duas mulheres foram detidas, mas pagaram a fiança e foram liberadas. Elas vão responder em liberdade. Já o bebê foi levado para um acolhimento institucional e vai ser acompanhado pela Vara da Infância e Juventude de Jaboatão e pelo Ministério Público de Pernambuco. Ainda de acordo com a polícia, é crime a pena para esse ato é de um a quatro anos de prisão e multa.

Fonte:O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/06/2023/10:31:23

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...