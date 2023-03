China suspende embargo à carne bovina do Brasil, diz Fávaro

Ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, em reunião com chefe da Administração de Aduanas da China, Yu Jianhua — (Foto: Ministério da Agricultura/Reprodução)

Venda tinha sido suspensa no início de março após detecção de caso atípico de vaca louca no Pará. Exames descartaram risco de contágio do rebanho; governos ainda não detalharam decisão.

O governo da China suspendeu o embargo à importação de carne bovina produzida no Brasil, informou o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, à TV Globo.

A decisão foi informada pelo governo brasileiro três dias antes de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarcar para a China, onde deve se encontrar com Xi Jinping para discutir, entre outros temas, avanços na pauta comercial entre os países.

A Embaixada da China no Brasil ainda não divulgou a decisão oficialmente. Até a publicação desta reportagem, os dois governos ainda não tinham informado a data precisa para a retomada das vendas.

Fávaro embarcou para a China na última segunda (20), quase uma semana antes da comitiva presidencial, e se reuniu com o ministro responsável pelo controle aduaneiro do país asiático, Yu Jianhua.

Lula vai à China com 240 empresários, ministros e parlamentares, incluindo 90 representantes do agronegócio. Os empresários custearão a própria viagem.

