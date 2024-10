Christina Aguilera é confirmada em festival no Brasil

Foto: Reprodução | Além dela, se apresentam ainda: Sean Paul, Steave Aoki, Matuê, Tony Salles, Ana Castela, Belo e KVSH tamb.

Christina Aguilera estará em terras brasileiras durante o pré-Carnaval de 2025. Essa será a primeira apresentação oficial da artista no Brasil, os fãs ainda esperam que mais datas sejam confirmadas. A artista será uma das principais atrações do CarnaUOL 2025, que acontecerá no dia 08 fevereiro, no Allianz Parque, em São Paulo.

No ano 2000, Christina realizou algumas aparições em programas de televisão, como “Domingão do Faustão” e “Programa Raul Gil“, porém, nunca realizou um show completo aqui. A sua última visita ao Brasil foi em 2011, quando gravou uma campanha publicitária. No entanto, a longa espera chegou ao fim e a cantora oficialmente cantará seus maiores sucessos para o público.

O anúncio da apresentação acontece menos de um mês após o aniversário de 25 anos desde o seu primeiro ábum. Para o momento especial, a cantora preparou um EP especial com seis faixas, incluindo uma parceria com Sabrina Carpenter.

A cantora segue trabalhando em um novo álbum em inglês. O seu último trabalho na lingua aconteceu no “Liberation”, lançado em 2018. “Estou acumulando músicas e morrendo de vontade de lançar-las. Só não tive tempo suficiente ainda”, disse ela para a revista Glamour norte-americana.

