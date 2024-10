Inmet alerta para chuvas intensas e ventania em cidades do Pará

Foto: Reprodução | O alerta divulgado na tarde de ontem se estende até as 10h de quarta-feira (23).

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo para chuvas intensas em várias cidades brasileiras. Entre elas, 23 são do estado do Pará. O aviso é válido desde a manhã desta terça (22) e segue até 10h de amanhã (23).

Segundo o instituto, o aviso alcança 1.640 cidades, incluindo os municípios paraenses. Veja as cidades do Pará:

Alenquer;

Altamira;

Aveiro;

Belterra;

Brasil Novo;

Curuá;

Faro;

Itaituba;

Jacareacanga;

Juruti;

Medicilândia;

Mojuí dos Campos;

Monte Alegre;

Óbidos;

Oriximiná;

Placas;

Prainha;

Rurópolis;

Santarém;

São Félix do Xingu;

Terra Santa;

Trairão;

Uruará.

Espera-se chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos (40-60 km/h). Veja todas as áreas afetadas:

Sudeste Paraense;

Centro Goiano;

Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba;

Leste Goiano;

Sul Goiano;

Nordeste Mato-grossense;

Baixo Amazonas;

Norte Mato-grossense;

Leste Rondoniense;

Sudoeste Paraense;

Norte de Roraima;

Sudeste Mato-grossense;

Norte Goiano;

Centro Amazonense;

Ocidental do Tocantins;

Sudoeste Amazonense;

Sul Amazonense;

Noroeste Goiano;

Noroeste de Minas;

Norte Amazonense;

Central Mineira;

Distrito Federal;

Madeira-Guaporé;

Norte de Minas;

Sul de Roraima;

Sul/Sudoeste de Minas;

Centro-Sul Mato-grossense;

Extremo Oeste Baiano;

Oeste de Minas;

Oriental do Tocantins;

Ribeirão Preto.

O Inmet também emitiu um alerta laranja para o mesmo período, indicando possibilidade de até 100 milímetros de chuva por dia, com ventos fortes de até 100 km/h e risco para quedas de galhos, alagamentos e cortes de energia elétrica. Neste caso, o estado com a maior área em alerta é o Tocantins, com quase todo o território coberto pela faixa. Ao todo, 532 municípios podem ser afetados.

Fonte: Portal Debate

