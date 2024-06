Ciclista atingida por trem ao posar para selfie diz que ‘não avaliou a proximidade’ com trilhos; vídeo

Vítima de trem; foto; selfie; uberaba — Foto: Reprodução/Rede Social

Ciclista posava para foto com grupo de amigas no momento do impacto. Após acidente, ela foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e informou que não avaliou a distância entre ela e a linha férrea; ela foi levada para o hospital com suspeita de fratura costela.

Apesar do maquinista ter acionado a buzina diversas vezes as ciclistas não se afastaram e continuaram a posar para fotos e vídeos até o momento em que a vítima foi fortemente atingida pela composição e lançada para a frente, atingindo a colega que fazia a foto.

Logo após o impacto é possível ouvir a mulher gritando: “Me deita, me deita”. Uma das colegas pergunta: “O que aconteceu”, e ela responde: “Bateu em mim”, e uma outra ciclista tenta acalmá-la: “Calma, tudo bem, respira, respira”.

O g1 tentou contato com a vítima por telefone e mensagens de texto, mas ela não quis dar entrevista. O acidente aconteceu no dia 13 de abril e no dia 25 do mesmo mês ela fez uma publicação em uma rede social agradecendo as orações que recebeu. Veja abaixo:

Em nota, a empresa VLI, dona da locomotiva, disse que apura as circunstâncias do acidente e orienta as pessoas a ter um comportamento mais cuidadoso em relação à ferrovia. Veja as orientações:

manter sempre distância segura da faixa de domínio, pois o trem não ocupa apenas o espaço dedicado à linha férrea

evitar fazer vídeos e fotos próximo à linha do trem estão entre as dicas de segurança para evitar ocorrências.

a distração por aplicativos de celular ou a pressa não valem a segurança de condutores, pedestres e ciclistas.

